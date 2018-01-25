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Учёные: Найденная в 1975 году мумия приходится родственницей главе британского МИД

Вчера, 18:45

Группа учёных из Швейцарии установила, что мумия, найденная в 1975 году в городе Базель, приходится очень дальней родственницей нынешнему главе британского МИД Борису Джонсону.

Зарубежное издание BBC сообщает, что женщина была прапрапрапрапрапрапрабабушкой Бориса Джонсона, который ныне занимает должность главы МИД Великобритании. Мумифицированные останки исследователи обнаружили в городе Базель, Швейцария, во время ремонта собора Барфюссер. Издание сообщает, что женщина была очень состоятельной, так как на ней была надета очень изысканная одежда, которую могли себе позволить лишь высокопоставленные и уважаемые люди. По предварительной версии исследователей, она проживала в XVI веке. Отмечается, что на останках были найдены частицы ртути. В то время этот химический элемент применялся для лечения сифилиса. Зачастую получалось так, что вдыхая вредные пары, пациенты умирали.

В сообщении не уточняется, как именно учёным удалось определить родство мумии и Бориса Джонсона.


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