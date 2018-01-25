В Красноярске врачи удалили 40-летней женщине кисту более 15 сантиметров

Вчера, 18:35

40-летнюю пациентку хирурги в больнице Красноярска спасли от верной смерти. Женщине провели операцию по удалению кисты, которая по габаритам напоминала мяч для игры в американский футбол.

Доктора в Красноярской клинической больнице недавно провели уникальную операцию по удалению дермоидной кисты. Это образование было обнаружено в одной из пациенток. 40-летняя женщина жила вместе с опухолью всю свою жизнь, но киста начала активно расти и сместила все органы малого таза. Через дискомфорт и постоянные боли женщина решилась на хирургическое вмешательство. Процедура удаления длилась на столе три часа.

Сложность при манипуляции доставляли размеры кисты – 15*15-25 см. По внешнему виду она напоминала мяч для американского футбола. Хирургам пришлось оперировать в три подхода, со всех сторон, так как добраться к кисте одноразово было нереально. Дермоидная киста - крайне редкое заболевание, которое формируется тогда, когда человек еще в лоне матери. Именно она считается аномальным близнецом самого пациента.