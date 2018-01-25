Китайские физики собираются создать лазер для разрыва вакуума

Вчера, 18:24

Китайские физики собираются создать лазер, который сможет разорвать вакуум. В шанхайской лаборатории уже началось строительство нового устройства, мощность которого составит 100 петаватт. Это будет самый мощный пучок света в истории.

Основой для экспериментов с лазером Supererintense Ultrafast Laser Facility (SULF) стал кристалл сапфира, который легировали титаном, диаметром со столовую тарелку. Ранее, в 2016 году, при помощи SULF китайские специалисты достигли мощности в 5,3 петаватт, что равносильно 5,3 миллиона миллиардов ватт.

Примечательно, что хоть импульсы и обладают огромной мощностью – они очень коротки, их длительность составляет одну триллионную долю секунды. Теперь же учёные решили модернизировать устройство, побив к концу 2018-го свой собственный рекорд, и достичь мощности лазера в 10 петаватт. Данные результаты будут в тысячу раз мощнее, чем все электростанции мира.

Но в этом же году началось строительство и 100-петаваттного лазера. Он будет функционировать в специальной камере, под землёй на глубине в 20 метров. С его помощью учёные собираются подтвердить теорию о «разрыве вакуума». Другие эксперты относятся к такой затее очень скептически.