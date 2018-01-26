В Сеть попал ролик с НЛО, снятый в 1950 году

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В Сети появился ролик, снятый в 1950 году. На нём исследователь по имени Билли Мейер сумел запечатлеть НЛО.

Группа экспертов изучила предоставленную видеозапись и поделилась своими наблюдениями и мыслями. По версии уфологов, это является прямым доказательством того, что инопланетная цивилизация действительно существует. Специалисты считают, что ролик, снятый в 1950 году, не является подделкой и на него не накладывали никаких визуальных эффектов. Билли Мейер – скандальная личность прошлого столетия. Он постоянно пытался доказать общественности, что НЛО действительно существуют. Многие его считали шарлатаном и обманщиком.

Самые интересный момент полёта тарелки ему удалось запечатлеть на последних секундах. На кадрах видно, как инопланетный корабль переходит в состояние плазмы. Уфологи считают, что земляне на многие тысячи лет отстают в развитии от пришельцев.