Ученые предложили новый способ поиска внеземной жизни

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Ученые изобрели новый метод поиска обитаемых планет. Для этого они смоделировали атмосферу Земли древних времен и выяснили, какая смесь газов не может быть на безжизненной планете. Это углекислый газ и метан.

Конечно, в телескоп рассмотреть живые организмы не представляется возможным, но можно пронаблюдать за спектром, благодаря чему может быть определен атмосферный состав. В случае если кислород, который является жизненно важным, вступит в химическую реакцию с чем попало, он просто исчезнет из атмосферы при условии отсутствия запасов живых организмов. Но, кстати, на 3емле только спустя два миллиарда лет был замечен кислород в атмосферной среде.

Эксперты применили подход целесообразности в поиске данного активного газа. Идея гласит, что для обнаружения планет необходимо найти в их атмосферном составе газы, которые далеки от химического равновесия. Как выяснилось, это метан и углекислый газ при отсутствии угарного.

Специалистами были рассмотрены различные варианты производства метана. Исходя из результатов, они сделали вывод, что на землеподобных планетах присутствие хотя бы 0,1% метана в атмосфере является маленьким признаком обитаемости. Углекислый газ в своем роде является некой противоположностью метана и тоже играет очень важную роль.

Авторы проекта единогласно утверждают, что подобная смесь газов может получиться вследствие химических процессов совместно только с угарным газом. В случае его отсутствия следует вывод, что химическая среда стала продуктом чьей-нибудь жизненной деятельности.

Важной особенность метода является то, что данные газы возможно обнаружить в случае их присутствия по спектрам планет. В скором времени планируется запустить телескоп "Джеймс Уэбб", который поможет ученым продолжить исследования обитаемости.