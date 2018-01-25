Эксперт описал последствия отказа США финансировать МКС

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Американцы заявили, что к 2025 году прекратят финансирование Международной космической станции. Российский космонавт Андрей Ионин рассказал, какие последствия будет иметь данный отказ.

По сообщению российского академика Андрея Ионина, уже несколько лет американцы пугают весь мир прекращением финансирования Международной космической станции. Космонавт согласен, что МКС должен рано или поздно прекратить свое существование, но пока этот срок еще не настал потому, что ресурсы станции еще не использованы.

Известно, что все страны, которые принимают участие в данном космическом проекте, получили колоссальный опыт. Так, американцы заполучили опыт долгосрочных полетов, создания и использования орбитальных станций, которых в США ранее не существовало. Американцы переняли значительную часть опыта, который был накоплен российскими специалистами за долгие годы.

Именно получение опыта и уверенность в своих силах в проведении дальнейших космических экспериментов подтолкнули США покинуть проект МКС. Такое желание связано и с развитием американских технологий, прорывом в космической отрасли.

Ионин уверен, что выход из проекта МКС США не приведет к краху станции, необходимо будет только найти новый источник финансирования и проводить новые исследования. Еще одним вариантом закрытия проекта МКС является затопление станции, но такое развитие событий невыгодно для России.

Пока окончательное решение не принято. Есть возможность, что США пересмотрит свои намерения.