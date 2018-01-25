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Ученые описали математической формулой процесс появления новых идей

Сегодня, 16:29

Британские ученые из Лондонского университета королевы Марии вывели уникальную математическую формулу, описывающую процесс появления новых идей в человеческом сознании. На основе уникального открытия специалисты намерены разобраться в основах идей выигрыша, ведения успешного бизнеса и прочих факторах успешности.

Возникновение новых идей британские ученые назвали процессом, в основе которого лежит социальное и экономическое развитие человека. Дабы максимально точно описать его с помощью математической формулы, специалисты решили использовать эмпирические законы. Лучше всего для решения поставленной задачи экспертам подошла модель случайного блуждания, в которой зарождение новой идеи сопровождается переходом по ребру сетки на свободный узел.

Вычисления британских ученых все еще нуждаются в доработке. С помощью уникального открытия специалисты попытаются понять, как в сознании человека формируются выигрышные идеи и прочие факторы успешного человека.


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