Учёные переработали влажный воздух в топливо для робота

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Учёные из Сеульского университета создали робота, который работает на топливе из воздуха, а точнее на его влажности. Новая разработка способна двигаться вперёд и назад, а также совершать изгибы, что возможно благодаря слоям центральной части.

Конструкция робота очень проста: он состоит из полоски-актуатора и прикреплённым к нему частям, которые выполняют функцию ног. Сделаны все компоненты новинки их полимиида и полиэтиленооксидных нановолокон. Когда влажность воздуха повышается, эти вещества расширяются, а когда снижается – соответственно сужаются. То есть таким образом и происходит движение. Робот может самостоятельно проделывать действия без подзарядки или же управления.

Создатели новинки заявляют, что такого робота можно использовать в военной сфере или медицине. Однако таким же способом можно вырабатывать электроэнергию. То есть это может быть одной из альтернатив дорогостоящим и сложным в обслуживании станциям.

Ранее сообщалось, что немецкие учёные создали 3-миллиметрового робота, который работает при помощи электромагнитного поля. Если им управлять, то он способен плавать, нырять, передвигаться по поверхностям и трубам.