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Ученые испытали на кроликах «умную» контактную линзу для диабетиков

Сегодня, 15:29

Ученые из Южной Кореи разработали «умную» контактную линзу, способную определить уровень глюкозы в крови диабетиков. Суперсовременное устройство уже прошло успешные испытания на кроликах.

«Умная» контактная линза имеет встроенный датчик концентрации в крови глюкозы и светодиод. Как только уровень поднимется до критического уровня, лампочка подаст сигнал. Как итог, диабетикам больше не нужно будет прокалывать кожу для определения уровня глюкозы. «Умная» линза успела пройти испытания на кроликах, продемонстрировав отличный результат. Согласно прогнозам южнокорейских ученых, суперсовременное устройство для диабетиков поступит в продажу в ближайшие 5 лет.

Людям, страдающим сахарным диабетом, необходимо все время отслеживать уровень сахара в крови. Если глюкоза скакнет, пациент рискует впасть в патологическое состояние. В настоящее время для анализа крови диабетики используют глюкометр, главным недостатком которого является необходимость постоянного прокалывания кожи.


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