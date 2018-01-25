Сексологи рассказали секрет женского оргазма

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Опытные голландские сексологи сделали сенсационное заявление. Согласно данным их эксперимента, сексом стоит заниматься в носках, особенно женщинам, чтобы насладиться множественным оргазмом.

Ученый Герт Холстедж утверждает, что оргазм у мужчин и женщин происходит по-разному. Для женщин важным фактором является эмоциональная составляющая и ощущение полной расслабленности. В этом и помогают носки, утверждают сексологи. Занимаясь любовью в носках женщина испытывает тепло и комфорт, что является отличной основой для достижения оргазма.

При этом сексологи рекомендуют одевать носки лишь женщинам, а мужчинам наоборот следует оголять ступни. Ранее психологи доказали, что мужчина в носках во время интима становится менее сексуальным в глазах его партнерши.