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Учёные нашли новый опасный вирус в океане

Сегодня, 15:25

Совершенно не изученный и крайне опасный вирус обнаружили американские специалисты Массачусетского технологического института. Микроорганизм, получивший название Autolykiviridae, способен убивать до 40% существующих бактерий и в будущем может поражать животных.

Вирус, напоминающий «большое чёрное пятно» был обнаружен в пробах океанической воды. Окончательно его свойства и структуру изучить пока не удалось. Вместе с тем эксперты установили, что он имеет достаточно короткий геном. Какова его природа и потенциальная опасность для человека, учёные надеются выяснить в ходе дальнейших лабораторных исследований

Ранее мы уже писали, что в Россию идёт смертельный вирус гриппа. Особенная опасность данного микроорганизма состоит в том, что от него ещё не существует вакцины. Учёные утверждают, что вирус очень серьёзный и способен в определённых условиях стать причиной смерти сотен человек.


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