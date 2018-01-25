В Новосибирске врачи удалили у пациентки зараженную раком часть печени

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В Новосибирске хирурги Академгородка провели сложнейшую операцию по удалению зараженной раковой опухолью части печени 53-летней пациентке. Для полного выздоровления женщине еще предстоит пройти курс химиотерапии для остановки прогрессирования смертельного недуга.

53-летняя гражданка Казахстана прибыла на лечение в Новосибирск, как только узнала о раке печени. Ранее женщина успешно поборола рак толстой кишки, однако страшная болезнь вернулась. Из-за высокого риска развития почечной недостаточности, российские врачи решили не убирать метастазы, а за 2 операции удалить пораженную часть печени.

Жительница Казахстана успешно перенесла сложнейшее хирургическое вмешательство, однако говорить о полном выздоровлении еще слишком рано. Теперь 53-летней пациентке предстоит пройти курс химиотерапии для остановки прогрессирования онкологии.