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Зоологи: Хищные кошки гораздо «спортивнее» своих жертв

Сегодня, 02:30

Британские зоологи выяснили, что хищные кошки гораздо «спортивнее» своих жертв. Соответствующая статья опубликована в научном издании Nature.

Исследование проводилось на протяжении 4-х лет в период с 2012 по 2016 годы. Для этого учёные устанавливали на хищниках и их потенциальных жертвах специальные датчики с измерительными модулями. Из себя они представляли гироскопы с акселерометром и магнетометром. В ходе эксперимента зоологи проанализировали результаты «погонь» 4 особей гепардов, 7 импал и 9 львов и львиц. Позже эксперты составили компьютерную модель с показателями ловкости, скорости, маневренности. Выяснилось, что сила у охотников на 20% больше чем у жертв. Скорость бега на 38%, ускорение на 37% и замедление на 72% соответственно. Отмечается, что скорость поворота у хищников и жертв примерно одинаковая.

Становится предельно ясно, что «характеристики» охотников на несколько пунктов выше, чем у их потенциальных жертв. По мнению исследователей, такое преимущество дикие животные получили благодаря эволюции и выживанию в суровых условиях. Им постоянно приходится охотиться, чтобы не оставить себя и своё потомство голодающими.


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