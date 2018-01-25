В Ирландии врачи пришили подростку ногу задом наперед

Сегодня, 12:30

Хирурги в Северной Ирландии провели эксперимент во время проведения операции 15-летнему подростку. Сообщается, что для достижения лучшего результата они пришили ему ногу задом наперед.

15-летний Тритин Стюарт еще с 2014 года начал испытывать боль в ноге, со временем неприятные ощущения в конечности усиливались, и родители отправились на консультацию к медикам. После проведения анализов у парня диагностировали синовиальную саркому, которая чаще всего приводит к ампутации пораженной конечности.

Для сохранения жизни и дальнейшего нераспространения болезни юноша был вынужден лишиться части ноги и носить протез. В качестве эксперимента, ирландские медики решились на нестандартный ход и на место коленного сустава пришили перевернутую задом наперед ступню. Таким образом, медики заменили пораженный болезнью коленный сустав здоровым голеностопным. Пациент сообщил, что ему все равно, как будет выглядеть прооперированная конечность, для него главное – возможность нормально передвигаться.

После операции пациент сначала передвигался при помощи костылей, но парень упорно занимался тренировкой и проходил многочисленные процедуры, которые и помогли ему научиться ходить при помощи протеза.