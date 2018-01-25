Учёные создали 3-миллиметрового робота, который может плавать и ходить

Сегодня, 13:53

Учёные из Германии создали 3-миллимитрового робота, который может плавать на относительной глубине, ходить по твёрдым поверхностям и захватывать небольшие тела. Осуществляет это он при помощи магнитного поля. Планируется, что в будущем его будут применять в медицине.

Если роботы в обычном их понимании работают при помощи моторов и механизмов, то новый мини-робот приводится в действие при помощи внешнего магнитного поля. Оно не только приводит новинку в движение, но и обеспечивает исправную работу во время отсутствия контакта с излучателем. Это позволяет в теории работать внутри живого организма.

Мини-робот являет собой некую полоску, которая сделана из силиконового эластомера, бора, железа и элементов неодима. Эти вещества обеспечивают постоянную намагниченность разработки. Во время воздействия магнитного поля робот начинает изгибаться с разной скоростью, всё зависит только от вектора и направления магнитной индукции.

Разработка реагирует на магнитные волны и благодаря этому может ходить по поверхностям, нырять в жидкость, двигаться по трубкам, захватывать предметы и даже прыгать. Интересно, что во время перемещения он способен поменять форму.

Пока что учёные будут проводить дальнейшее тестирование новинки. Они надеется, что разработку удастся уменьшить настолько, что она сможет работать в медицинских целях внутри живых организмов.