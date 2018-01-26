Марсианский зонд NASA прошел критическую проверку

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Скотт Дэниелс, глава отдела тестирования компании NASA, заявляет, что новый марсианский зонд InSight прошел самую сложную и критическую проверку. Тесты проводились сотрудниками лаборатории реактивного движения на специальной площадке для испытаний в городе Денвере в штате Колорадо.

По словам Скотта Дэниелса, в последний раз специалисты видели InSight в той конфигурации, которую он примет после посадки на Марс. В рамках тестовых мероприятий были отслежены разворачиваемые солнечные панели, установленные на зонде для максимального улавливания неяркого солнечного света, который плохо проникает сквозь пыльные облака Красной планеты. Солнечные батареи будут функционировать на протяжении 1,88 земных лет.

Перед стартом зонда будут проведены еще несколько проверок, но самое серьезное тестирование уже позади. Окно запуска откроют в мае месяце 2018 года, тогда ракета-носитель выведет InSight на геопереходную орбиту.