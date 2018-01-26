VistaNews.ru


Марсианский зонд NASA прошел критическую проверку

Сегодня, 00:45

Скотт Дэниелс, глава отдела тестирования компании NASA, заявляет, что новый марсианский зонд InSight прошел самую сложную и критическую проверку. Тесты проводились сотрудниками лаборатории реактивного движения на специальной площадке для испытаний в городе Денвере в штате Колорадо.

По словам Скотта Дэниелса, в последний раз специалисты видели InSight в той конфигурации, которую он примет после посадки на Марс. В рамках тестовых мероприятий были отслежены разворачиваемые солнечные панели, установленные на зонде для максимального улавливания неяркого солнечного света, который плохо проникает сквозь пыльные облака Красной планеты. Солнечные батареи будут функционировать на протяжении 1,88 земных лет.

Перед стартом зонда будут проведены еще несколько проверок, но самое серьезное тестирование уже позади. Окно запуска откроют в мае месяце 2018 года, тогда ракета-носитель выведет InSight на геопереходную орбиту.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.