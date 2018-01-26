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В Узбекистане учёные нашли останки древних динозавров. Найденные альваресзавриды являются потомками современных птиц. Животное проживало на Земле около 90 миллионов лет назад, то есть в мезозойскую эру.

Российским учёным также удалось установить, что впервые альваресзавриды появились не на территории Южной Америки, как это считалось раньше, а в Средней Азии. Из последней точки земного шара динозавры и расселялись по всему миру.

Заведующий лабораторией Зоологического института РАН Александра Аверьянова. Исследователь заявляет, что альваресзавриды являются потомками птиц, но в то же время они являются «нептичьими» хищниками, проживающие ещё во времена мезозойской эры.

Длина такого динозавра достигала примерно два метра. Животные представляли собой двуногих существ, у которых был длинный хвост и маленькие передние конечности. Как считают учёные, альваресзавриды были хищниками, которые питались в основном личинками насекомых, которых добывали из деревьев.

Экспедиция 1997-2006 года доказала, что впервые такие животные появились примерно на территории современного Узбекистана. Вообще в Азии найдено больше останков данного хищника, чем в Южной Америке. Возможно там жили некие подвиды.