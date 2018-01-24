Ученые предскажут извержения вулканов по кристаллам

Вчера, 23:01

Предусмотреть предстоящее извержение вулкана теперь стало возможным. Именно об этом заговорили ученые, предоставив специальную методику прогнозов по вулканическим кристаллам.

Специалисты из Дублина уверены, что можно предсказать будущее извержение вулкана. Для этого ученые разработали специальную методику, которая основана на исследовании такого сырья, как клинопироксен. Именно он может рассказать подробно о будущем активном вулкане на той или другой территории. По словам исследователей Дублинского университета, чтобы понять степень активности того или иного вулкана, нужно взять на анализ следы магмы, которая ранее была выброшена.

Специально разработанный аппарат достаточно активно реагирует на состояние клинопироксена. В итоге такого опыта, сразу станет понятно, в каком состоянии находится вулкан, и когда от него можно ожидать очередного сюрприза. Главным достоинством прибора является быстрота обработки информации, так как именно это условие самое главное в этом процессе.