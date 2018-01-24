VistaNews.ru


В Китае ученым удалось впервые создать клон обезьяны

Вчера, 20:59

В Китае ученые провели процедуру клонирования на обезьянах, используя метод «овечки Долли». Эта манипуляция применялась впервые и после множественных попыток показала успешный результат.

 Китайские генетики на протяжении многих лет пытались создать клон приматов. Для такого результата специалисты использовали много методов, но все было безрезультатно. Последней попыткой генетиков стала проба технологии клонирования по методу «овечки Долли». Используя материал от трех матерей, проведя несколько тысяч часов в постоянной работе, ученые увидели благоприятный итог своего произведения.

Эксперты остались поражены, что методика клонирования обезьян по методике «овечки Долли» сработала. По словам профессоров из Китая, которые также трудились над созданием клона обезьяны, это уникальная возможность, которая может дать большой шаг в медицине. Ведь с помощью клонированных приматов станет реальным испытывать специальные лекарства, методы лечения смертельных заболеваний среди людей. Процедура получения клонированной обезьяны удалась в Китае впервые.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.