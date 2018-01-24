В Китае ученым удалось впервые создать клон обезьяны

Вчера, 20:59

В Китае ученые провели процедуру клонирования на обезьянах, используя метод «овечки Долли». Эта манипуляция применялась впервые и после множественных попыток показала успешный результат.

Китайские генетики на протяжении многих лет пытались создать клон приматов. Для такого результата специалисты использовали много методов, но все было безрезультатно. Последней попыткой генетиков стала проба технологии клонирования по методу «овечки Долли». Используя материал от трех матерей, проведя несколько тысяч часов в постоянной работе, ученые увидели благоприятный итог своего произведения.

Эксперты остались поражены, что методика клонирования обезьян по методике «овечки Долли» сработала. По словам профессоров из Китая, которые также трудились над созданием клона обезьяны, это уникальная возможность, которая может дать большой шаг в медицине. Ведь с помощью клонированных приматов станет реальным испытывать специальные лекарства, методы лечения смертельных заболеваний среди людей. Процедура получения клонированной обезьяны удалась в Китае впервые.