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Ученые назвали мельчайшую муху на Земле в честь Шварценеггера

Вчера, 20:42

Ученые-энтомологи из США открыли мельчайшую муху на планете, длина которой меньше 400 микрометров, а назван вид был в честь политика и актера Арнольда Шварценеггера.

 В статье журнала Biodiversity Data Journal указано, что такое название виду дал Брайан Браун, сотрудник Музея естественной истории Лос-Анджелеса. Данное решение было связано с необычной формой ножек насекомого, которые выглядят фактурными со стороны брюшка, и напомнили ученому ноги Арнольда Шварценеггера.

Мухи Megapropodiphora arnoldi относятся к числу мушек-горбаток, которые являются самыми маленькими насекомыми Земли, обитающими, по большей части, в тропиках и субтропиках. Взрослые особи питаются соками растений, а вот рацион и образ жизнедеятельности их личинок довольно вариабельный. Некоторые из них способны влиять на жизнь муравьев и пчел, заставляя их сбегать из муравейников и ульев, насекомые обрекают тех погибать вдали от домика.

Megapropodiphora arnoldi были открыты сотрудниками Брауна в Лос-Анджелесе, где, вероятнее всего, обитает много других видов горбаток, и множество видов маленьких насекомых, которых ученым еще предстоит открыть. Благодаря открытию «Арни» в штате Калифорния, его можно назвать родиной самой маленькой мухи со всего мира, длина которой составляет всего 395 микрометров.


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