Учёные выяснили, сколько пальцев у лошади

Вчера, 21:30

Учёные решили пересчитать сколько у лошади пальцев. Как выяснилось, на передних конечностях животных есть все пять пальцев. Но на задних копытах четыре из них являются только рудиментами. Специалисты в области биологии сделали такой вывод только после того, как сравнили доисторических животных с их современными потомками.

Пальцы, которые кстати не видно, скрываются по бокам копыт. Об их присутствии свидетельствуют подкожные небольшие костяные отростки. Чтобы доказать эту теорию, учёные рассмотрели останки предка лошади – мезогиппуса. Последний проживал на нашей планете около 35 миллионов лет назад. В конечном итоге специалисты нашли образования и бугорки как у древних животных, так и у их потомков.

Такие же признаки были найдены и у диногиппуса, который жил больше пяти миллионов лет назад. Однако в отличие от мезогиппуса, пальцы у представителей данного вида практически срослись. На их наличие указывает лишь линия шва, где они соединяются.

Это, как заявляют учёные, доказывает, что раньше лошади имели пять пальцев на каждом копыте.