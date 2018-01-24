Астрономы: Установлена скорость пролета темной материи через Землю

Вчера, 20:06

Астрономы из США, представляющие Принстонский университет, во главе с Марианжелой Лисанти установили скорость пролета темной материи через Землю. Научная работа опубликована на страницах Physical Review Letters.

По словам ученых, сила проявления темной материи напрямую зависит от ее массы и скорости в результате столкновения с видимой частью привычного вещества. Чем больше показатели скорости темных частиц, тем заметнее они для специализированных аппаратов. Согласно давним исследованиям астрономов, в галактике масса темной материи в десять раз превышает массу обычного вещества.

В своей нынешней работе ученые наблюдали за Млечным Путем, рожденным около 12 миллиардов лет назад. Судя по этим данным, светила двигаются на скорости, равной скорости темной материи Пути. Замеры в практике показали несоответствие с теорией, что говорит о проблемах с достоверным измерением. Работы в этом астрономическом направлении будут продолжаться.