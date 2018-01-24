Ученые нашли в ЯНАО новые «зреющие» газовые воронки

Вчера, 19:56

Специалисты нашли на двух полуостровах Ямало-Ненецкого автономного округа бугры, которые могут являться предшественниками гигантских газовых воронок. Образования являются результатом выброса газообразных веществ из-под земли.

Представитель университета Тюмени сообщил об обнаружении двух воронок в районе Бованенковского месторождения на полуострове в 2014 году. Эти образования, вероятнее всего, появились после выбросов газа, впоследствии они заполнились водой, и стали озерами. Одна из воронок на тот момент была диаметром по внешнему краю более 60 метров, а глубина ее достигала 200 метров. Ученые утверждают, что за последние несколько лет их габариты значительно увеличились, а вода, заполняющая воронки, стала мутной, и отличается от воды в других озерах, расположенных неподалеку.

Из сообщения представителей университета известно, что ученые Тюмени на полуострове Ямал и Гыдан изучают особые бугры пучения, которые всегда предшествуют взрыву, в результате которого и образуются знаменитые ямальские воронки. Отмечается, что выброс газа возможно спрогнозировать. Обычно изменения в таких буграх длятся на протяжении трех лет. Несмотря на то, что подобные процессы очень опасны, их можно спрогнозировать, и на данный момент опасности они не предоставляют. Угроза возникнет тогда, когда образования вырастут на высоту в 2-3 метра.