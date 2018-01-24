VistaNews.ru


Ученые нашли в ЯНАО новые «зреющие» газовые воронки

Вчера, 19:56

Специалисты нашли на двух полуостровах Ямало-Ненецкого автономного округа бугры, которые могут являться предшественниками гигантских газовых воронок. Образования являются результатом выброса газообразных веществ из-под земли.

 Представитель университета Тюмени сообщил об обнаружении двух воронок в районе Бованенковского месторождения на полуострове в 2014 году. Эти образования, вероятнее всего, появились после выбросов газа, впоследствии они заполнились водой, и стали озерами. Одна из воронок на тот момент была диаметром по внешнему краю более 60 метров, а глубина ее достигала 200 метров. Ученые утверждают, что за последние несколько лет их габариты значительно увеличились, а вода, заполняющая воронки, стала мутной, и отличается от воды в других озерах, расположенных неподалеку.

Из сообщения представителей университета известно, что ученые Тюмени на полуострове Ямал и Гыдан изучают особые бугры пучения, которые всегда предшествуют взрыву, в результате которого и образуются знаменитые ямальские воронки. Отмечается, что выброс газа возможно спрогнозировать. Обычно изменения в таких буграх длятся на протяжении трех лет. Несмотря на то, что подобные процессы очень опасны, их можно спрогнозировать, и на данный момент опасности они не предоставляют. Угроза возникнет тогда, когда образования вырастут на высоту в 2-3 метра.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.