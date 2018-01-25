Ученые: Производителя детского порно можно узнать по рукам

Сегодня, 03:45

Британские ученые, представляющие кафедру анатомии и криминалистической антропологии Университета Данди, во главе с профессором Сью Блэк, заявляют, что производителя детского порно можно узнать по рукам. Об этом информирует ВВС.

По словам Сью Блэк, она со своими коллегами смогла разработать метод, который позволит установить личность преступника по характеристикам рук. Их общий вид в основном зависит от генетики, а потому они уникальны для каждого. Первым делом, заявляет эксперт, нужно обратить внимание на конфигурацию вен. Они возникают в утробе матери, а их расположение заметно отличается и на руках одного человека.

Следующим весомым показателем выступают родинки, бородавки и веснушки. Шрамы на руках предоставят бесценную информацию для криминалистов. Учитываются и лунки ногтя, расположенные у его основания.