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В Канаде учёные создали синтетический вирус оспы

Вчера, 19:09

Ученые из Канады создали синтетический вирус оспы, это поможет в разработке безопасной и эффективной вакцины против данного заболевания.

 С 2017 года, по результатам исследований, стало известно, что способы синтетического ДНК могут применяться и на улучшение мер здравоохранения. Созданный вирус, под названием лошадиная оспа, не несет никакой угрозы для общества, поскольку для организма человека он не опасен. Но многие медики и ученые утверждают, что данная разработка привела к тому, что общество более уязвимо к оспе. Андрес Ниче, вирусолог из Германии, возмущенно заявил, что если кто-то захочет создать еще один вирус, то, благодаря канадским ученным, у него есть инструкция «по изготовлению».

Вирус лошадиной оспы – ближайший родственник чёрной оспы, из-за которой умерли миллионы. Он является самым крупным синтетическим вирусом из собранных химических ДНК.


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