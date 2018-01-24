Ученые вычислили две наиболее пригодные для жизни планеты

Вчера, 18:45

Астрофизики при помощи теоретических моделей и разработанных алгоритмов вычислили в системе TRAPPIST-1 две планеты, на которых возможна биологическая жизнь. По крайней мере, расположение их возле звезды является наиболее комфортным для создания условий, близким к земным.

Вся система TRAPPIST-1 состоит из семи планет, которые вращаются вокруг желтого карлика. Компьютерное моделирование показало, что на большинстве планет, в том или ином состоянии присутствует вода. Кроме того, поводом для настоящей сенсации явился расчет среднегодовых температур на двух планетах. Они составляют около 15 градусов тепла по Цельсию и не опускаются ниже нулевой отметки.

Обе планеты движутся по «яйцеобразным» орбитам вокруг TRAPPIST-1, что приводит к гравитационным подвижкам, а значит тектоническим процессам внутри планет. Недавно было окончательно доказано, что именно тектоника определяет необходимые условия для возникновения форм жизни в том или ином виде. Итак, есть три основных принципа, которые позволяют ученым говорить о пригодности двух планет для жизни.