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В ЦНИИ РТК создали робота для непрямого массажа сердца и брахитерапии

Вчера, 18:26

В Центральном научно-исследовательском и опытно-конструкторском институте робототехники и технической кибернетики учёные создали роботов для непрямого массажа сердца и брахитерапии.

 Онкоробот – это аппаратно-программный комплекс, который позволит врачам во время исследования изучить микроисточники злокачественной опухоли через 3D изображение – УЗИ. Это дает возможность контролировать процессе лечения во время операции. Данный аппарат отправлен в Московский центр радиологии на исследование и изучение.

В разработке находится еще один робот, для непрямого массажа сердца. В отличие от человека, он может в течение 45 минут делать массаж. Идея создать такого робота принадлежит специалистам Швеции, где подобное изобретение находится в эксплуатации. Российские специалисты учли опыт своих предшественников и создали своего робота: он меньше, легче в использовании и дешевле.


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