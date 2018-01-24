Ученые изобрели настоящие "умные" окна

Вчера, 18:20

Ученые изобрели метод получения «умных» окон. Такое стекло способно от степени нагрева солнцем изменять свой цвет и вдобавок вырабатывать электричество самостоятельно.

Как утверждают эксперты, основой для стекол «умного» окна служит элемент перовскит, который обеспечивает стеклу фоточувствительность. По своим свойствам такое современное окно не будет отличаться от обычного стеклопакета. Но при этом подарит своим владельцам дополнительный комфорт и пользу. Благодаря реакции перовскита на внешние факторы среды, «умное» окно сможет стать другого цвета, зависимо от степени нагрева самого стекла солнечными лучами.

Также такие окна смогут вырабатывать собственное электричество. Ученые говорят, что такие стекла можно применять не только в домах или квартирах. Они прекрасно подойдут к автомобилю или другому источнику. Специалисты продолжают работать над разработкой «умных» стекол, пытаясь найти еще дополнительные преимущества этого материала.