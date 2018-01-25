В прямом эфире с МКС на видео возник большой золотой НЛО

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Запись полета золотого НЛО появилась в YouTube. Сообщается, что его удалось снять во время проведения прямого эфира с космонавтами МКС в 2016 году.

Камеры, которые установлены на Международной космической станции в 2016 году сняли полет неопознанного летающего объекта, который имел золотой цвет. Все желающие смогут увидеть такое необычное явление в YouTube.

Уфологи уверены, что на видео удалось снять «золотой» НЛО, увидеть которое – очень большая редкость. Не все ученые считают, что это было НЛО, на этот счет возникли споры, некоторые даже предположили, что в NASA существует целый заговор в отношении неразглашения информации о таком инопланетном летательном аппарате.

По информации специалистов, на ролике четко виден пролет над Землей НЛО, но во время замедленного просмотра в нижнем углу можно рассмотреть непонятное свечение объекта, который, по предварительным данным, расположен на расстоянии 200 километров от нашей планеты.

После критики, которая поступила в адрес данного видеоролика, он был убран из интернета. Именно это для многих специалистов и стало подтверждением версии о том, что в NASA якобы скрывают информацию о существовании инопланетян. Сами специалисты NASA не комментируют данный конфликт.