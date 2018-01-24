Интернет помогает спастись от изнасилования на улице

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Интернет помог распространиться проституции и секс-рабству, но новое исследование доказывает, что его развитие способствует защите от сексуальных нападений. Результаты исследования опубликованы в журнале Sex and Health.

Исследование было проведено представителями университетов Лестера и Стратклайд в США. Оно показывает, что около 17% девушек в возрасте от 18 до 25 лет интересуются вопросами безопасности во время секса, а 22% - защиты от сексуальных маньяков. Соответствующие запросы они делают в интернете, причём большинство из них приходится на поиск приспособлений, которые позволят защититься от сексуального маньяка. Аналитики подсчитали, что с появлением интернета число жертв изнасилований только уменьшается, причём это наблюдается и по количеству запросов в правоохранительные органы.

Согласно данным исследования, интернет помог более чем 30% девушек спастись от маньяков. Такая тенденция, к сожалению, наблюдается только в развитых странах. Но у появления интернета есть и свои минусы. К примеру, представительницы эскорт-услуг могут теперь искать клиентов в социальных сетях и на популярных сайтах, что способствует развитию проституции.