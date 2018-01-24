Ученые назвали еду, поднимающую настроение

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Поднять настроение можно при помощи еды. Такую информацию распространили ученые из Калифорнийского университета (США).

Специалисты из Калифорнийского университета (США) занимались изучением влияния пищи на настроение человека. В ходе исследования удалось выяснить, что некоторые продукты питания способны повысить настроение человеку, который находится на грани депрессии.

Так, установлено, что любители индийской кухни, которая славится большим использованием приправ, реже впадают в депрессию и чаще имеют хорошее настроение. Такой же результат наблюдается у людей, которые любят куркуму. Кроме хорошего настроения, такая пища улучшает память человека.

Установлено, что индийские специи положительно действуют на микробляшки и нейрофибриллярные клубки, которые располагаются в мозге человека. Куркума имеет противовоспалительное действие, о чем свидетельствуют данные, что пожилые индусы очень редко страдают возрастными изменениями мозга.

На данный момент проходит исследование, которое покажет, как именно куркума влияет на организм человека. Для проведения эксперимента ученые обследовали десятки людей, которые имели слабую память. Всех участников поделили на две группы, члены одной из них употребляли куркуму, а другие нет. После проведения медицинского обследования выявлено, что у людей употребляющих куркуму, память улучшилась на 30%. А кроме этого, у них поднялось настроение.