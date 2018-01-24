Ученые научили искусственный интеллект предсказывать дату смерти

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Американские ученые из Стэнфордского университета обучили искусственный интеллект предсказывать дату смерти человека. Специалисты предлагают применить уникальную технологию в больницах для обеспечения более качественного ухода за пациентами в последние дни их жизни.

При проектировании умеющего предсказывать смерть человека искусственного интеллекта американские ученые проанализировали сведения, полученные из историй болезни двух миллионов пациентов больницы Стэнфорда. Впоследствии все полученные данные передали ИИ. С помощью уникальной технологии врачам будет легче расставить приоритеты в паллиативной помощи пациентам, подчеркивают ее авторы.

Как итог, госпитали своевременно обеспечат более качественный уход за умирающими людьми, а родственники приближающихся к смерти пациентов смогут забрать их домой, дабы они могли уйти из жизни в семейном кругу.