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Ученые определили, что бесит российских женщин в мужчинах

Сегодня, 04:45

В ходе проведения социологического исследования ученым удалось выяснить, что больше всего раздражает россиянок в мужчинах. Оказалось, что основной причиной раздражения является тотальный контроль.

Некоторые специалисты давно задаются вопросом, что раздражает российских женщин в противоположном поле. Для определения основных критериев, которые не устраивают слабый пол, было проведено социологическое исследование.

Результаты показали, что основным моментом, который раздражает женщин, является недоверие их половинок. Мужчины очень часто проверяют телефоны своих подруг, странички в социальных сетях и электронную почту, такие действия проводятся с целью поиска компрометирующих данных об измене. Именно так читает 29% респондентов.

Еще одним раздражающим фактором является самостоятельное принятие решений партнером, без совместного обсуждения ситуации. Такая самостоятельность мужчин раздражает 25% россиянок. Следующим раздражающим фактором является желание мужчин посоветовать своим половинкам, как необходимо вести домашнее хозяйство. 20% женщин отмечает, что мужчинам нужнее не раздражать их своими советами, а сделать все самостоятельно.

Самым незначительным оказался процент женщин (6%), которые недовольны тем, что мужчины без зазрения совести пользуются их личными вещами, особенно средствами гигиены. 


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