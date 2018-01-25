Учёные ТПУ хотят создать нанокомпоненты для гибких гаджетов

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Исследователи взаимодействия между двумерными материалами на наночастичном уровне из ТПУ (Томский политехнический университет) совместно с коллегами из Германии собираются создать гибкий дисплей для гаджетов, солнечные батареи и вычислительную специальную схему. Информацию об этом рассказали в пресс-службе вуза.

Российские специалисты из ТПУ совместно с учёными из Германии изучили, как двумерные материалы-компоненты новейших гаджетов работают на наночастичном уровне.

Новая разработка, над которой эксперты работают в настоящее время, позволит определить получающееся локальное напряжение и даже находить их дефекты. Исследование поможет в усовершенствовании комплектующих современной электроники.

Профессор из томского политеха Рауль Родригес заявляет, что его команда работала с дисульфидом молибдена, чтобы изучить напряжение, которое возникает в материале на наноуровне. Для решения проблемы учёные использовали наночастицы из золота. В результате два монослоя дисульфида молибдена стали деформироваться, и из-за этого возникло напряжение в 1,4%. Это больше, чем предполагалось изначально.

Учёные проводили эксперименты с использованием технологии TERS, главный элемент которой – золотая наноантенна. Группа наночастиц освещается лазером, размер пятна которого - 2 микрона, а наночастиц – 40 нанометров. Из-за лазера учёные узнали о частицах в исследуемых областях.

Наноантенны такого плана делают в Германии, но в скором будущем немецкие учёные может начнут их делать в ТПУ.