У мужчин в Костромской области обнаружили рак груди

Сегодня, 15:05

Костромские медики рассказали о небывалом факте. Дело в том, что у нескольких мужчин в области обнаружили рак груди.

Рак груди всегда считался чисто женским заболеванием, с которым в последние несколько лет российские медики научились бороться очень успешно. Главное, как сообщают специалисты, вовремя проверяться и не затягивать обращение к специалистам.

Удивительным оказался тот факт, что медики в Костромской области диагностировали такое заболевание у мужчин. Согласно статистике, соответствующими специалистами в области выявлено за прошлый год 342 случая рака молочной железы у женщин и два у мужчин.

По информации костромского онколога Матвея Ермакова, у мужчин заболевание протекает гораздо тяжелее и шансов на выздоровление меньше. Такая ситуация возникает из-за того, что молочная железа мужчины гораздо меньше и болезнь поражает ее молниеносно, а у женщин данный процесс проходит поступательно. Чаще всего у сильного пола удается выявить данное заболевание только после того, как метастазы уже разошлись и в другие органы.

На данный момент мужской рак молочной железы проходит серьезное исследование, ученые стараются определить причины возникновения болезни. Теперь и для мужчин актуальны советы, которые медики дают женщинам с целью выявления новообразований в груди.