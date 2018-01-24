Глобальное потепление и массовое вымирание: Чистый воздух опасен для Земли

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Команда ученых из США, Норвегии, Германии и Великобритании провела исследование, и объявила его достоверный результат. На первый взгляд, он кажется даже невероятным: оказывается очищение воздуха от эмиссии аэрозолей, которые представляют собой загрязняющие его мельчайшие частицы, выделяемые деятельностью промышленных предприятий, может спровоцировать глобальное потепление на Земле.

Начальное увеличение температуры при таких действиях составит от 0,5 до 1 градуса Цельсия. Но, согласно данным ученых, на сегодняшний день потепление на поверхности земного шара на 1 градус уже произошло и ситуация продолжает ухудшаться. Специалисты утверждают, что наблюдаются изменения в погоде и осадках. Аэрозоли имеют свойство довольно быстро улетучиваться, поэтому распространяться по площади Земли, как парниковые газы, в том числе углекислый газ, они не могут. Поэтому их влияние при выбросе в атмосферу оказывается локально.

Моделируя ситуацию с эффективным очищением воздуха над территориями, где аэрозольное загрязнение сильнее всего, ученые пришли к выводу, например, Восточной Азии придется очень плохо, так как количество осадков здесь сильно увеличится и начнутся экстремальные погодные явления, которые в некоторой степени даже будут переноситься атмосферными течениями и в иные части Северного полушария.

Конечно, вред от загрязнителей очевиден, но, как выяснилось, есть от них и польза. И выражается она в свойствах охлаждения климата, так как аэрозоли-сульфаты способны отражать от Земли солнечный свет. Проблемы с экологической ситуацией в мире обсуждаются очень давно. Впервые этот вопрос поднимался в Женеве в 1979 году. С тех пор ученые составили различные классификации, выделив множество веществ, оказывающих вредное влияние разного рода. Так, оксидом углерода (он же угарный газ) может отравиться любой живой организм вплоть до смертельного исхода. А парниковый газ (диоксид углерода) оказывает непосредственное влияние на теплообмен нашей планеты с окружающим пространством, в том числе на климат. Усыхание растений, аллергические реакции и болезни дыхательных путей, а также кислотные дожди провоцируются содержащими серу веществами. А токсичные химические вещества, которыми являются углеводороды, раздражают слизистые оболочки и глаза. Об опасности радиоактивных веществ, накапливаемых организмом, можно и не говорить - о том, что они становятся причиной раковых заболеваний, преждевременной смертности и многих генных изменений в человеческом организме, знают даже школьники.