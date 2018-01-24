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Ученые: Чистый воздух приведет к глобальной катастрофе

Сегодня, 13:34

Международная группа ученых, занимающаяся проблемой изменения климата на Земле, пришла к выводу, который кажется парадоксальным. По мнению исследователей, чистый воздух на планете приведет к глобальной катастрофе.

Прежде чем прийти к такому выводу и опубликовать его в профильных изданиях, ученые прибегли к компьютерному моделированию нескольких наиболее реалистичных вариантов изменения планетарных климатических характеристик. В примененной программе было заложено среднее количество сажи и сульфатов, находящихся сейчас в атмосфере. Ранее считалось, что именно такие компоненты индустриальных выбросов провоцируют парниковый эффект.

Оказалось, что в действительности аэрозоли служат надежным щитом, предохраняющим Землю от убийственной солнечной радиации. В случае полной очистки воздуха, средняя температура на планете повысится до катастрофических значений. Кроме того, значительно увеличится количество осадков. В зоне риска от погодных катаклизмов окажутся США, европейский север и Восточная Азия.


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Александр
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