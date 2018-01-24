Ученые смогли вызвать осадки засевом облаков йодидом серебра

Сегодня, 13:45

Американские геофизики, представляющие Вайомингский университет, описали процесс образования осадков после засева облаков иодидом серебра. В своем исследовании ученые использовали наземные радары и воздушные суда.

Геофизики провели эксперимент, в рамках которого облака были засеяны частицами иодида серебра. Для прослеживания процесса, происходящего после таких манипуляций в небе, использовали два наземных радара, которые функционируют в диапазоне Х. Также помогли устройства, установленные на борту авиатранспорта для геофизических мероприятий, и самолет для засева облаков. Эти конструкции работали в диапазоне W.

После распыления было зафиксировано происхождение кристаллизации льда, затем начинается активное формирование ледяной крупы с миллиметровым диаметром. Впоследствии она выпадает осадками. Также геофизики определили путь частиц между вышеуказанными процессами. Работы в этом направлении будут продолжены для подробной оценки засева облаков.