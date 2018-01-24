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На МКС прошли учения на случай выброса токсичных веществ

Сегодня, 13:28

Экипаж МКС провел финальную отработку своих действий на случай выброса токсичных веществ. Такую информацию распространил пресс-секретарь Роскосмоса.

На Международной космической станции космонавты, помимо проведения запланированных экспериментов, отрабатывают действия, которые необходимо выполнить в критической ситуации. Так, в последнее время основное внимание уделялось отработке  навыков, которые необходимо применить во время выброса токсичных веществ в атмосферу. Учения проходили в несколько этапов.

Пресс-секретарь Роскосмоса сообщает, что все они прошли успешно, работа членов экипажа МКС проходила по двум аварийным сценариям. Для приближения условий к максимальной действительности космонавтам пришлось работать в специальных защитных костюмах и масках, которые снабжены фильтрами для очистки воздуха. Во время отработки первого аварийного сценария проводилась отработка действий по ликвидации разгермитизации системы терморегулирования корабля в американском сегменте. Во время отработки второго сценария проводилась ликвидация токсичных веществ, которые распространились по всей станции.


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