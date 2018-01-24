Благодаря искусственному ферменту возможна синтетическая жизнь: Земные и инопланетные организмы похожи

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Специалисты из Принстонского университета в США заявили, что благодаря искусственному ферменту можно приблизить время, когда создадут полностью искусственную форму жизни. Был разработан особый белок, функционирующий по принципу фермента в живых бактериях. Последние несколько лет учёные создавали в Принстонском университете искусственное вещество вышеуказанного типа для кишечных палочек – простых микроорганизмов, которые чаще всего используются в подобных экспериментах.

Чтобы проверить своё творение, специалисты лишили бактерию некоторых генов, чтобы не мог вырабатываться фермент Fes. Последний нужен для того, чтобы микроорганизм получал железо, без которого его жизнь невозможна. Благодаря искусственным белкам удалось произвести замену фермента Fes. Новое исследование дало понять, как происходит работа веществ-заменителей. Два вида просто становятся на место отсутствующих ферментов и стимулируют развитие других клеточных процессов. Третий белок некоторым образом удивил специалистов.

По словам ведущего автора работы, Энн Доннелли, вещество, которому дали обозначение Syn-F4, действительно представляло собой фермент. Это настолько поразило экспертов, что они не однократно тестировали всё заново, однако результат всё-таки подтвердился. По словам главы лаборатории Майкла Хечта, основа биологии – это биохимические реакции и катализы. На каждый шаг есть по определённому ферменту, ускоряющему его, поскольку в другом случае жизнь не смогла бы даже зародиться. Соответственно, если удалось создать такой белок, который мог бы действовать подобным образом, то есть вариант, что в будущем можно будет создавать полностью синтетическую жизнь. В бытовых целях это могло бы производить пищу, топливу или лекарства.

Отдельным пунктом стоит предположение, что именно благодаря разработке белка и других веществ удастся определить, могла ли зародиться жизнь на других планетах иначе. В настоящее время учёные основную ставку делают на то, что инопланетяне живут в водных мирах, условно подобных Земле. То есть, ищутся объекты, где могли бы быть какие-то источники под поверхностью или на ней. Однако это не означает, что жизнь другой вообще не бывает. В связи с этим, очень важны эксперименты, которые проводят параллели подобного варианта. В дальнейшем они помогут определиться с тем, одни ли мы во Вселенной либо самые странные предположения уфологов об НЛО окажутся правдой.