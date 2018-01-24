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В Австралии сфотографировали НЛО, который взорвался и упал в воду

Сегодня, 12:38

Профессиональный фотограф из Австралии впервые столкнулась с инопланетной тарелкой, которая пролетала в ночном небе. Однако НЛО не справилось с управлением и взорвалось прямо в воздухе, после чего упало в воду.

Очевидцев взрыва настоящего НЛО стала фотограф Бетти Сини, которая и сообщила об увиденном местным уфологам. По словам женщины, в пятницу, 19 января она пошла в парк Квинсленда, чтобы пополнить свою коллекцию снимков ночного неба. Однако среди звезд женщина обнаружила неопознанный объект, который потом взорвался у неё на глазах и стремительно упал в воду.

Бетти Сини удалось сфотографировать именно момент, когда НЛО уже падает. На снимке отчетливо видно, что летящий светящийся объект намного больше простой падающей звезды.


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