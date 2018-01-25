Ученые назвали ожирение заразным социальным явлением

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Американские ученые из Университета Южной Калифорнии констатировали признаки инфекционного недуга в ожирении. Специалисты назвали набор лишних килограммов заразным социальным явлением.

Новые медицинские заключения об ожирении американские ученые сделали на основе данных, полученных в ходе изучения влияния на подростков окружающей среды и питания. Как оказалось, люди, имеющие в кругу родственников или близких друзей толстяков, подвержены риску рано или поздно набрать лишние килограммы. Специалисты из Университета Южной Калифорнии не считают набравшие огромную популярность рестораны быстрого питания главным врагом здорового тела. На первое место в рейтинге вредителей фигуры американские ученые ставят общение между людьми, способное в кратчайшие сроки сформировать у человека пагубную привычку.

К слову, в США продолжают активно бороться с подростковым ожирением. В некоторых штатах доля юных толстяков приближается к 40%, что сильно беспокоит американских врачей.