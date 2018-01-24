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Астрономы: Титан является двойником Земли

Сегодня, 12:23

Астрономы провели исследования, которые позволили им заявить, что Титан, спутник Сатурна, является двойником Земли. Такие выводы были сделаны благодаря изучения океанов на планете.

Астрономы на днях получили самую детальную карту поверхности знаменитого Титана. Наличие такого документа позволило экспертам выяснить, что три самых крупных моря связаны друг с другом и поддерживают планетарный уровень воды. Такие же процессы происходят на нашей Земле, где фигурантами выступают Атлантический и Тихий океаны. На спутнике Сатурна мелкие озера выше на несколько сотен метров, что также является схожестью с Землей. На нем текут реки, есть моря, выпадают осадки и происходит испарение влаги. Гравитацию Титана обеспечивает сам Сатурн.

После подобного исследования астрономы намерены послать на поверхность земного двойника новую космическую миссию, которая позволит раскрыть тайну распределения воды.


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