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Американские ученые возродили и улучшили старый тип аккумуляторов

Сегодня, 11:43

Ученые из Массачусетского технологического института (США) нашли бюджетный способ воскрешения и увеличения долговечности старого типа аккумуляторов. В новом исследовании специалисты научились иным образом разделять электроды в солевых батареях, сохраняя перенос заряда между ними.

В современном мире огромным спросом пользуются литиевые аккумуляторы, применяемые в бытовой технике, электромобилях и прочих последних человеческих изобретениях. Однако у данных батарей есть несколько существенных минусов – высокая стоимость, небезопасность и ненадежность. Исправить сложившуюся ситуацию намереваются американские ученые из Массачусетского технологического университета, придумавшие дешевый, долговечный и, что особенно важно, безопасный способ воскрешения солевых аккумуляторов. Ранее для разделения электродов в данных батареях использовались специальные мембраны, теперь же эксперты предлагают применять обычную стальную сетку, обработанную нитридом титана. Сравнительно с мембраной, сортирующей молекулы по физическим параметрам, сетка проводит отбор электродов по собственным электрическим свойствам.

Как итог, долговечность солевых аккумуляторов возрастает в разы, а их безопасность позволяет большим городам увеличивать количество сетевых источников энергии. Также не забываем про экономию солидной суммы денег.


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