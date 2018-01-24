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Уфологи нашли на Марсе инопланетную пирамиду идеальной формы

Сегодня, 11:30

Уфологи Джордж Хаас и Билл Сондерс нашли на Марсе инопланетную пирамиду идеальной формы. Специалисты уже вступили в переговоры с представителями NASA.

Практически каждый день сотрудники NASA публикую снимки поверхности Марса и предоставляют материал на обозрение всех желающих в Интернете. Мониторингом материала зачастую занимаются уфологи, среди которых немало любителей. Так накануне эксперты Джордж Хаас и Билл Сондерс обнаружили пирамиду идеальной формы, которая, по их заверению, была построена инопланетной цивилизацией.

Уфологи уже официально обратились в NASA с просьбой сделать новые фотографии этого загадочного объекта, ведь агентство располагает соответствующими технологиями. В итоге земные эксперты намерены провести детальный анализ сооружения, напоминающего пирамиду, и выяснить все обстоятельства его появления на Марсе.


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