Ученые: Олени могут заразить людей «зомби-вирусом»

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Американские ученые бьют тревогу. В штате Колорадо отмечены случаи заболевания популяции оленей так называемым «зомби-вирусом». Который может передаваться людям через употребляемое мясо животных.

Впервые опасный и уникальный в своем вирус CWD был обнаружен у оленей полвека назад. Тогда ученые столкнулись со странными симптомами, выраженными у заболевших животных. Олени становятся заторможенными и дезориентированы. Кроме того, могут совершать действия, несовместимые с многовековыми врожденными инстинктами, после чего, умирают от истощения.

Тогда же исследователи выяснили, что страшная неврологическая болезнь может передаваться от оленей к людям. Зараженный «зомби-вирусом» человек полностью теряет сон, аппетит и волю к жизни. Его реакции замедленны, а на некоторые раздражители больной вообще не реагирует. Как следствие, нервное и физическое истощение приводит к летальному исходу. Американские врачи уже предупреждают население, о недопустимости употребления в пищу мяса оленей.