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Проститутки отметили вклад Интернета в их повседневную работу

Сегодня, 12:02

Британские ученые, представляющие университеты Лекстера и Стратклайда, заявляют, что Интернет стал новой эрой в проституции. 

В рамках исследования специалисты опросили 641 жрицу любви, проживающую в разных странах Европы. Девушки занимаются поисками клиентов посредствам глобальной сети. Из них 80% отмечают удовлетворенность от условий труда и самой работы, причем для них большая часть времени была проведена с пользой. Согласно опросу, 5% проституток испытывают физическое насилие со стороны клиента, 3% перестали испытывать стресс, а 10% рассказали, что зарабатывают более 50 тысяч фунтов в год (примерно четыре миллиона рублей).

Помимо безопасности, интернет позволил работницам самой древней профессии поддерживать связь друг с другом. Также девушки сопереживают друг другу и могут отговорить своих коллег отказаться от алкоголя или наркотиков. Помимо того, Интернет позволил проституткам сформировать базу клиентов, где можно оценить адекватность мужчины по комментариям.


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