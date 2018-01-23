Ученые из Канады создали синтетический вирус оспы

Вчера, 23:22

Вирус оспы создали ученые в Канаде синтетическим путем. Целью такого открытия стала последующая разработка вакцины против этого смертельного заболевания.

Новый разработанный искусственно вирус лошадиной оспы, над которым этим летом работали ученые из Канады, совершенно неопасен для человека, но имеет похожие признаки смертельного своего сородственника. Эксперты воссоздали вирус для того, чтобы в будущем создать наиболее результативную вакцину против черной оспы. Ученые уверенны, что на синтетической ДНК можно смело экспериментировать.

Благодаря такой методике медицина достаточно быстро шагнет вперед, изобретая новые вакцины против смертельных вирусов и болезней. Новость о создании искусственного вируса привела к большим беспокойствам среди населения. Люди думают, что следующим шагом может стать обыкновенное применение биологического оружия массового поражения. Именно такие комментарии можно встретить в социальных сетях.