Психологи выяснили, как сделать подростков счастливыми

Вчера, 22:43

Стало известно, как сделать счастливыми подростков. Об этом рассказали психологи из США.

По мнению научных сотрудников университета Сан-Диего, те подростки, которые сидят возле экранов ноутбуков или компьютеров менее часа в сутки, испытывают большее удовольствие от жизни, нежели их ровесники, более явственно зависящие от новых технологий. Эксперты изучали данные о психологическом здоровье жителей США до 18 лет, их привычки и поведение. Выяснилось, что любители видеоигр, фанаты ТВ и соцсетей, отдающие своим занятиям по несколько часов в день, ощущают себя несчастными людьми.

Это сокращает степень удовлетворения от жизни. Исследование не демонстрирует причинно-следственной связи, в иных научных работах указано, что активный поклонник соцсетей становится менее счастливым, а несчастный не начинает активно использовать соцсети.

Психологи советуют молодежи проводить в соцсетях не больше двух часов в сутки. Рекомендуется больше гулять на улице и общаться с ровесниками вживую.