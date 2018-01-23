Управление климатом сродни Апокалипсису: Человечество ожидает засуха и гибель

Вчера, 21:42

Американские ученые смоделировали, что произойдет на Земле, если запустить механизм, который был ранее разработан в качестве спасения от глобального потепления. Но, судя по итогам исследования, полученный результат приведет к настолько кардинальным изменениям климата, что практически все живое с лица Земли исчезнет.

А случится это потому, что модификация климата даже в одной точке земного шара, которую ученые планировали создать путем ввода диоксида серы в стратосферу нашей голубой планеты в районе экватора, действительно сначала повлечет планируемое похолодание. Но радость от достигнутого результата была бы преждевременной, потому что одновременно в одном из течений Тихого океана будет нарастать температура. Тогда в Амазонии начнется вечная жара, которая приведет к засухе, а от нее вымрут все живые существа и растения. Целые ареалы животных могут погибнуть, а в атмосферу Земли будет в огромном количестве выделяться диоксид серы. Темпы его внедрения в атмосферу составят порядка пяти миллионов тонн в год. Примерно, это то же самое, что взрыв мощного вулкана.

Речь о глобальном потеплении в первый раз зашла в 60-ых годах прошлого века. А в ООН проблема впервые начала обсуждаться в 1980 году. Изучив земной климат, ученые пришли к выводу, что он не всегда был неизменным. Холодные ледниковые периоды сменяли теплые, и тогда самая низкая температура даже в Арктике была примерно на уровне нынешней температуры Крыма. Зато в холодные периоды льды достигали той местности, где сейчас находятся тропические широты.

Не зря же Гренландию в начале II-го тысячелетия мореплаватели называли «зеленой землей», потому что ее площадь была покрыта льдами лишь частично. А впоследствии ледяной покров распространился по всей поверхности острова. В средневековье в Европе господствовали такие морозы, что в Англии лед сковывал воды Темзы, а в Голландии - каналы. Даже художник Ян Ван Гойен изобразил на своей картине «Конькобежцы» катание на коньках большого количества людей по каналам Амстердама. К слову, сейчас голландские каналы не замерзают уже многие годы.

В целом, за последние полвека арктические льды стали тоньше на 40%, а жители территории Сибири отмечают повышение средней зимней температуры примерно на 10 градусов. Многие животные переместили свои привычные места обитания в северном направлении, именно потому что в последние годы мы наблюдаем глобальное потепление.